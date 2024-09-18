Защитник ЦСКА Лукин: бывает, с Мусаевым в семь утра уже встречаемся в тренажёрном зале

Центральный защитник ЦСКА Матвей Лукин рассказал о своей дружбе и совместных дополнительных тренировках с нападающим красно-синих Тамерланом Мусаевым.

«Мы живем рядом с Тамерланом Мусаевым и бывает, что в семь утра уже встречаемся в тренажёрном зале. Такое интересное чувство, потому что мы заходим туда вместе с охранниками — посетителей там, естественно, нет (смеётся). Мы выполняем программу, которую нужно делать до тренировочного процесса. И потом уже едем на базу. Круто видеть, когда все такие сонные идут на работу, а ты уже очень бодрый. Кстати, хотел бы сказать, что мы очень сдружились с Тамерланом. Мы друг другу помогаем и растём вместе. Мы даже шутим, что кроме зала, бассейна и тренировок мы нигде не видимся», — приводит слова Лукина официальный сайт ЦСКА.

20-летний воспитанник клубной академии ЦСКА центральный защитник Матвей Лукин в текущем сезоне сыграл за армейцев в шести матчах во всех турнирах, не отметившись результативными действиями. 23-летний нападающий Тамерлан Мусаев перешёл к красно-синим в январе 2024 года из калининградской «Балтики», в текущем сезоне форвард сыграл во всех 11 матчах ЦСКА во всех турнирах, забил пять голов и отдал один результативный пас.