Тренер «Баварии» Компани объяснил замену Нойера в перерыве матча с «Динамо» Загреб в ЛЧ

Главный тренер «Баварии» Венсан Компани высказался о замене голкипера команды Мануэля Нойера после первого тайма в матче 1-го тура Лиги чемпионов с загребским «Динамо», завершившимся победой мюнхенцев со счётом 9:2.

«Это было предусмотрительное действие. Мы не хотели рисковать», — приводит слова Компани пресс-служба клуба в соцсети Х (ранее Twitter) со ссылкой на пресс-конференцию после матча.

Напомним, Мануэль Нойер выступает за «Баварию» с 2011 года. Действующее соглашение вратаря с клубом рассчитано до июня 2025 года. В этом сезоне Нойер уже провёл пять игр за мюнхенцев, в которых пропустил три гола. Стоимость голкипера, по данным портала Transfermarkt, составляет € 4 млн.