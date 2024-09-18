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Тренер «Баварии» Компани объяснил замену Нойера в перерыве матча с «Динамо» Загреб в ЛЧ

Тренер «Баварии» Компани объяснил замену Нойера в перерыве матча с «Динамо» Загреб в ЛЧ
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Главный тренер «Баварии» Венсан Компани высказался о замене голкипера команды Мануэля Нойера после первого тайма в матче 1-го тура Лиги чемпионов с загребским «Динамо», завершившимся победой мюнхенцев со счётом 9:2.

Лига чемпионов . Общий этап. 1-й тур
17 сентября 2024, вторник. 22:00 МСК
Бавария
Мюнхен, Германия
Окончен
9 : 2
Динамо З
Загреб, Хорватия
1:0 Кейн – 19'     2:0 Геррейру – 33'     3:0 Олисе – 38'     3:1 Петкович – 49'     3:2 Огивара – 50'     4:2 Кейн – 57'     5:2 Олисе – 61'     6:2 Кейн – 73'     7:2 Кейн – 78'     8:2 Зане – 85'     9:2 Горецка – 90+2'    

«Это было предусмотрительное действие. Мы не хотели рисковать», — приводит слова Компани пресс-служба клуба в соцсети Х (ранее Twitter) со ссылкой на пресс-конференцию после матча.

Напомним, Мануэль Нойер выступает за «Баварию» с 2011 года. Действующее соглашение вратаря с клубом рассчитано до июня 2025 года. В этом сезоне Нойер уже провёл пять игр за мюнхенцев, в которых пропустил три гола. Стоимость голкипера, по данным портала Transfermarkt, составляет € 4 млн.

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