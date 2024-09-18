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Килиан Мбаппе отреагировал на статистическое достижение Эндрика в матче «Реала» в ЛЧ

Килиан Мбаппе отреагировал на статистическое достижение Эндрика в матче «Реала» в ЛЧ
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Нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе высказался о 18-летнем бразильском форварде Эндрике после матча 1-го тура Лиги чемпионов с «Штутгартом».

Лига чемпионов . Общий этап. 1-й тур
17 сентября 2024, вторник. 22:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Окончен
3 : 1
Штутгарт
Штутгарт, Германия
1:0 Мбаппе – 46'     1:1 Ундав – 68'     2:1 Рюдигер – 83'     3:1 Эндрик – 90+5'    

«Эндрику 18 лет, и он забивает голы. Это трудно сделать, но он это делает», — приводит слова Мбаппе Madrid Zone со ссылкой на интервью после матча.

Напомним, бразильский футболист отличился в матче со «Штутгартом», забив в возрасте 18 лет и 58 дней, став самым молодым автором гола «сливочных» в Лиге чемпионов.
Эндрик перешёл в мадридский «Реал» из «Палмейраса» летом 2024 года за € 47,5 млн. В сентябре он забил свой первый гол за мадридский клуб в матче с «Вальядолидом» во 2-м туре Ла Лиги, став самым молодым иностранным игроком в истории клуба, которому удалось отличиться. Предыдущий рекорд принадлежал Рафаэлю Варану, который забил в возрасте 18 лет и 152 дней.

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