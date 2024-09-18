Защитник ЦСКА Матвей Лукин рассказал об отношении к забитым голам Игоря Дивеева

Центральный защитник ЦСКА Матвей Лукин ответил на вопрос об отношении к бомбардирским успехам партнёра по оборонительной линии красно-синих — центрального защитника Игоря Дивеева.

— Как защитники ПФК ЦСКА отнеслись к бомбардирским успехам Игоря Дивеева?

— Только положительно! Игорь — красавец, и Мойзес тоже недавно забил в двух матчах подряд. Но, на мой взгляд, не так важно, кто забивает, главное — побеждать.

— Думал ли о своём возможном голе?

— Не буду врать: мне даже снится мой первый гол при своих болельщиках. Но в первую очередь я, конечно, думаю об обороне, хотя забить тоже хочется! — приводит слова Лукина пресс-служба ЦСКА.

24-летний центральный защитник ЦСКА Игорь Дивеев в текущем сезоне отметился пятью забитыми мячами в 10 матчах за клуб во всех турнирах, четыре из которых — в восьми матчах РПЛ. Ранее Дивеев забивал не более трёх голов в РПЛ и не более пяти во всех турнирах за полный сезон.