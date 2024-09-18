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Гвардиола рассказал, пересматривал ли он финал ЛЧ с «Интером»

Гвардиола рассказал, пересматривал ли он финал ЛЧ с «Интером»
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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола ответил на вопрос, пересматривал ли он финал прошлогодней Лиги чемпионов, в котором его клуб обыграл «Интер» со счётом 1:0.

Лига чемпионов . Финал
10 июня 2023, суббота. 22:00 МСК
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
Окончен
1 : 0
Интер М
Милан, Италия
1:0 Родри – 68'    

«Да, но я пересмотрел его [финал Лиги чемпионов против «Интера»] вчера впервые», — приводит слова Гвардиолы пресс-служба клуба в социальной сети Х (ранее Twitter).

Напомним, 10 июня 2023 года в финале Лиги чемпионов победным голом за «Манчестер Сити» отличился испанский полузащитник Родри. Отметим, завтра, 18 сентября подопечные Гвардиолы снова встретятся с итальянским клубом в рамках 1-го тура Лиги чемпионов в 22:00 по московскому времени.

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