Гвардиола рассказал, пересматривал ли он финал ЛЧ с «Интером»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола ответил на вопрос, пересматривал ли он финал прошлогодней Лиги чемпионов, в котором его клуб обыграл «Интер» со счётом 1:0.

«Да, но я пересмотрел его [финал Лиги чемпионов против «Интера»] вчера впервые», — приводит слова Гвардиолы пресс-служба клуба в социальной сети Х (ранее Twitter).

Напомним, 10 июня 2023 года в финале Лиги чемпионов победным голом за «Манчестер Сити» отличился испанский полузащитник Родри. Отметим, завтра, 18 сентября подопечные Гвардиолы снова встретятся с итальянским клубом в рамках 1-го тура Лиги чемпионов в 22:00 по московскому времени.