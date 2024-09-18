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Александр Ерохин прокомментировал победу «Зенита» над «Рубином» в Кубке России

Александр Ерохин прокомментировал победу «Зенита» над «Рубином» в Кубке России
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Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин дал комментарий после домашней победы сине-бело-голубых над казанским «Рубином» (2:0) в 4-м туре группового этапа Пути РПЛ Кубка России.

Fonbet Кубок России . Группа D. 4-й тур
17 сентября 2024, вторник. 20:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
2 : 0
Рубин
Казань
1:0 Мантуан – 26'     2:0 Чистяков – 58'    

«Игра непросто складывалась, особенно первые 15–20 минут. Не получалось немножко в плане контроля мяча, выхода из обороны. Потом мы прибавили в темпе, в прессинге, наладили контроль мяча, и стало появляться больше моментов. Во втором тайме в целом лучше играли. Поэтому результат закономерный. Могли больше забивать», — сказал Ерохин в эфире телеканала «Матч ТВ».

«Зенит» возглавляет турнирную таблицу группы D, набрав 10 очков в четырёх матчах. Вторую строчку занимает «Рубин» (шесть очков в четырёх матчах), третью — «Акрон» (пять очков в трёх матчах), замыкает квартет «Факел» (ноль очков в трёх матчах).

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