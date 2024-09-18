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Экс-игрок «Краснодара» Каборе рассказал о шансах Сафонова стать основным вратарём «ПСЖ»

Экс-игрок «Краснодара» Каборе рассказал о шансах Сафонова стать основным вратарём «ПСЖ»
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Бывший полузащитник «Краснодара» Шарль Каборе оценил шансы Матвея Сафонова стать основным вратарём «ПСЖ».

«У Сафонова могут возникнуть трудности, потому что Доннарумма — итальянский футболист с громким именем. В Европе иногда важнее имя, чем талант, так что Матвею может быть непросто. Но думаю, что Сафонов может составить ему конкуренцию, если Матвею предоставится такая возможность», — приводит слова Каборе Metaratings.

Напомним, Матвей Сафонов присоединился к «ПСЖ» минувшим летом. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. На данный момент россиянин не сыграл ни в одном официальном матче за парижан. Ранее Матвей принял участие в товарищеском матче с австрийским «Штурмом» (2:2).

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