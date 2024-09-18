«Ливерпуль» победил «Милан», «Бавария» забила девять голов в матче ЛЧ. Главное к утру

«Ливерпуль» обыграл «Милан» в стартовом матче Лиги чемпионов, мюнхенская «Бавария» забила рекордные девять мячей в ворота загребского «Динамо», петербургский «Зенит» выиграл дома у «Рубина» в матче группового этапа Пути РПЛ Кубка России. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».