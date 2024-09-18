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18 сентября главные новости спорта, футбол, результаты Лиги чемпионов, Кубок России, хоккей, КХЛ, теннис

«Ливерпуль» победил «Милан», «Бавария» забила девять голов в матче ЛЧ. Главное к утру
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«Ливерпуль» обыграл «Милан» в стартовом матче Лиги чемпионов, мюнхенская «Бавария» забила рекордные девять мячей в ворота загребского «Динамо», петербургский «Зенит» выиграл дома у «Рубина» в матче группового этапа Пути РПЛ Кубка России. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

  1. «Ливерпуль» уверенно обыграл «Милан» в матче 1-го тура Лиги чемпионов.
  2. Покер Кейна помог «Баварии» разгромить «Динамо» Загреб со счётом 9:2 в матче ЛЧ.
  3. «Зенит» в матче Кубка России обыграл «Рубин» и обеспечил себе выход из группы.
  4. Мадридский «Реал» одержал победу над «Штутгартом» в матче 1-го тура общего этапа ЛЧ.
  5. ЦСКА выиграл дерби у «Динамо» благодаря шайбам Гурьянова, Исхакова и Каменева.
  6. «Бавария» установила рекорд Лиги чемпионов всех времён.
  7. «Ювентус» дома уверенно обыграл ПСВ в матче 1-го тура Лиги чемпионов.
  8. Фанаты «Зенита» оскорбляли Соболева в его дебютном домашнем матче за клуб.
  9. Гарри Кейн установил уникальное статистическое достижение в матче Лиги чемпионов.
  10. Стала известна зарплата Матвея Сафонова в «ПСЖ».
  11. Александр Усик впервые прокомментировал своё задержание в аэропорту Кракова.
  12. Григор Димитров обыграл Новака Джоковича в выставочном матче в Софии.
  13. Екатерина Александрова проиграла Полине Кудерметовой во втором круге турнира в Сеуле.
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