«Ливерпуль» победил «Милан», «Бавария» забила девять голов в матче ЛЧ. Главное к утру
«Ливерпуль» обыграл «Милан» в стартовом матче Лиги чемпионов, мюнхенская «Бавария» забила рекордные девять мячей в ворота загребского «Динамо», петербургский «Зенит» выиграл дома у «Рубина» в матче группового этапа Пути РПЛ Кубка России. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».
- «Ливерпуль» уверенно обыграл «Милан» в матче 1-го тура Лиги чемпионов.
- Покер Кейна помог «Баварии» разгромить «Динамо» Загреб со счётом 9:2 в матче ЛЧ.
- «Зенит» в матче Кубка России обыграл «Рубин» и обеспечил себе выход из группы.
- Мадридский «Реал» одержал победу над «Штутгартом» в матче 1-го тура общего этапа ЛЧ.
- ЦСКА выиграл дерби у «Динамо» благодаря шайбам Гурьянова, Исхакова и Каменева.
- «Бавария» установила рекорд Лиги чемпионов всех времён.
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