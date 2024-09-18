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Эрик тен Хаг высказался о разгромной победе «Манчестер Юнайтед» со счётом 7:0 в Кубке лиги

Эрик тен Хаг высказался о разгромной победе «Манчестер Юнайтед» со счётом 7:0 в Кубке лиги
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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг прокомментировал разгромную победу своей команды в 3-м раунде Кубка английской лиги с «Барнсли» (7:0).

Англия — Кубок лиги . 3-й раунд
17 сентября 2024, вторник. 22:00 МСК
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Окончен
7 : 0
Барнсли
Барнсли
1:0 Рашфорд – 16'     2:0 Антони – 35'     3:0 Гарначо – 45+2'     4:0 Гарначо – 49'     5:0 Рашфорд – 58'     6:0 Эриксен – 81'     7:0 Эриксен – 85'    

«Не для меня, но для команды это идеальная ночь. Я думаю, мы смогли сделать всё, что планировали: забили несколько отличных голов, развлекли болельщиков. Мы работали над нашей игровой моделью, поэтому мы счастливы», — Приводит слова тен Хага ESPN.

Напомним, Маркус Рашфорд, Алехандро Гарначо и Кристиан Эриксен забили дважды, а Энтони поразил ворота с пенальти. Тен Хэг одержал самую крупную победу в своей карьере.

Следующий матч подопечных Эрика тен Хага состоится 21 сентября в рамках 5-го тура АПЛ с «Кристал Пэлас».

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