Эрик тен Хаг высказался о разгромной победе «Манчестер Юнайтед» со счётом 7:0 в Кубке лиги

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг прокомментировал разгромную победу своей команды в 3-м раунде Кубка английской лиги с «Барнсли» (7:0).

«Не для меня, но для команды это идеальная ночь. Я думаю, мы смогли сделать всё, что планировали: забили несколько отличных голов, развлекли болельщиков. Мы работали над нашей игровой моделью, поэтому мы счастливы», — Приводит слова тен Хага ESPN.

Напомним, Маркус Рашфорд, Алехандро Гарначо и Кристиан Эриксен забили дважды, а Энтони поразил ворота с пенальти. Тен Хэг одержал самую крупную победу в своей карьере.

Следующий матч подопечных Эрика тен Хага состоится 21 сентября в рамках 5-го тура АПЛ с «Кристал Пэлас».