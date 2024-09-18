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Игрок «Балтики» Лисакович: Талалаев всегда держит команду в тонусе

Игрок «Балтики» Лисакович: Талалаев всегда держит команду в тонусе
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Белорусский нападающий калининградской «Балтики» Виталий Лисакович высказался о новом тренере команды Андрее Талалаеве.

«В команде новые ребята и новый тренер. Я никогда не работал с Талалаевым, у которого свои требования и тактика. Сейчас буду привыкать — и результат будет лучше. Ничего страшного, что Талалаев эмоциональный тренер, это, наоборот, хорошо. Он всегда держит команду в тонусе», — сказал Лисакович в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Напомним, калининградская «Балтика» пребывает на четвёртом месте. Команда заработала 16 очков. В следующем туре подопечные Андрея Талалаева встретятся с тульским «Арсеналом», который возглавляет турнирную таблицу. Матч состоится 21 сентября, начало — в 21:15 мск.

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