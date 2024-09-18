Александр Ерохин ответил на вопрос о реакции фанатов «Зенита» на дебют Соболева

Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин прокомментировал ситуацию с негативной реакцией фанатов сине-бело-голубых на первый домашний матч за петербуржцев экс-нападающего «Спартака» Александра Соболева.

— Сможет ли реакция «Виража» поменяться?

— Думаю, что всё нужно доказывать через работу и тренировки. Человек адаптируется в команде. Он будет вносить свой вклад в результат на поле, и я думаю, что всё будет нормально.

— Александр уже в начале пошёл в жёсткий стык. Было ли ощущение до игры, что у него какой-то особый настрой на первый домашний матч?

— Наверное, лучше у него спросить. «Рубин» в целом в матчах с нами играет принципиально в единоборствах. Сегодня была такая же встреча, а наша задача была не проиграть в единоборствах. Сегодня, если не брать несколько минут в начале, справились с этой задачей, — приводит слова Ерохина Metaratings.

В ходе дебютного домашнего матча за «Зенит» для нападающего Александра Соболева фанатский сектор петербуржцев скандировал в его адрес оскорбления. В первом тайме форвард отметился голевой передачей и был заменён в перерыве.