Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Манчестер Сити — Интернационале. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Александр Ерохин ответил на вопрос о реакции фанатов «Зенита» на дебют Соболева

Александр Ерохин ответил на вопрос о реакции фанатов «Зенита» на дебют Соболева
Аудио-версия:
Комментарии

Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин прокомментировал ситуацию с негативной реакцией фанатов сине-бело-голубых на первый домашний матч за петербуржцев экс-нападающего «Спартака» Александра Соболева.

Fonbet Кубок России . Группа D. 4-й тур
17 сентября 2024, вторник. 20:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
2 : 0
Рубин
Казань
1:0 Мантуан – 26'     2:0 Чистяков – 58'    

— Сможет ли реакция «Виража» поменяться?
— Думаю, что всё нужно доказывать через работу и тренировки. Человек адаптируется в команде. Он будет вносить свой вклад в результат на поле, и я думаю, что всё будет нормально.

— Александр уже в начале пошёл в жёсткий стык. Было ли ощущение до игры, что у него какой-то особый настрой на первый домашний матч?
— Наверное, лучше у него спросить. «Рубин» в целом в матчах с нами играет принципиально в единоборствах. Сегодня была такая же встреча, а наша задача была не проиграть в единоборствах. Сегодня, если не брать несколько минут в начале, справились с этой задачей, — приводит слова Ерохина Metaratings.

В ходе дебютного домашнего матча за «Зенит» для нападающего Александра Соболева фанатский сектор петербуржцев скандировал в его адрес оскорбления. В первом тайме форвард отметился голевой передачей и был заменён в перерыве.

Календарь Кубка России
Турнирная таблица Кубка России
Материалы по теме
Соболев: в матче с «Рубином» трибуны поддерживали великолепно, больше я ничего не слышал
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android