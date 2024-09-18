Виктор Дьёкереш повторил достижение Златана Ибрагимовича 22-летней давности в ЛЧ

Шведский нападающий лиссабонского «Спортинга» Виктор Дьёкереш повторил достижение соотечественника, известного форварда Златана Ибрагимовича, в Лиге чемпионов. Напомним, 26-летний шведский нападающий отметился забитым голом в матче 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона-2024/2025 с французским «Лиллем» (2:0).

Как сообщает Opta Sports, Дьёкереш стал первым шведом со времён Ибрагимовича в 2002 году, забившим в своём дебютном матче главного европейского турнира клубов.

Всего в нынешнем сезоне 26-летний нападающий принял участие в девяти матчах во всех турнирах за клуб и сборную, в которых он отметился 12 голами и пятью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 65 млн.