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Виктор Дьёкереш повторил достижение Златана Ибрагимовича 22-летней давности в ЛЧ

Виктор Дьёкереш повторил достижение Златана Ибрагимовича 22-летней давности в ЛЧ
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Шведский нападающий лиссабонского «Спортинга» Виктор Дьёкереш повторил достижение соотечественника, известного форварда Златана Ибрагимовича, в Лиге чемпионов. Напомним, 26-летний шведский нападающий отметился забитым голом в матче 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона-2024/2025 с французским «Лиллем» (2:0).

Лига чемпионов . Общий этап. 1-й тур
17 сентября 2024, вторник. 22:00 МСК
Спортинг
Лиссабон, Португалия
Окончен
2 : 0
Лилль
Лилль, Франция
1:0 Дьёкереш – 38'     2:0 Дебаст – 65'    
Удаления: нет / Гомес – 40'

Как сообщает Opta Sports, Дьёкереш стал первым шведом со времён Ибрагимовича в 2002 году, забившим в своём дебютном матче главного европейского турнира клубов.

Всего в нынешнем сезоне 26-летний нападающий принял участие в девяти матчах во всех турнирах за клуб и сборную, в которых он отметился 12 голами и пятью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 65 млн.

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