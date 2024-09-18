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Расписание матчей Лиги чемпионов УЕФА на 18 сентября

Расписание матчей Лиги чемпионов УЕФА на 18 сентября
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Сегодня, 18 сентября, пройдут матчи 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов сезона-2024/2025.

Расписание матчей Лиги чемпионов УЕФА 18 сентября (время — московское):

19:45. «Спарта» Прага (Чехия) — «Ред Булл Зальцбург» (Австрия);
19:45. «Болонья» (Италия) — «Шахтёр» (Украина);
22:00. «Селтик» (Шотландия) — «Слован» Братислава (Словакия);
22:00. «Пари Сен-Жермен» (Франция) — «Жирона» (Испания);
22:00. «Брюгге» (Бельгия) — «Боруссия» Дортмунд (Германия);
22:00. «Манчестер Сити» (Англия) — «Интер» (Италия).

По итогам восьми туров будет сформирована таблица из 36 клубов. Так определятся топ-8 команд, которые сразу отправятся в 1/8 финала, а клубы с 9-го по 24-е место проведут стыковые матчи за право попасть в 1/8 финала.

Календарь Лиги чемпионов
Турнирная таблица Лиги чемпионов
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