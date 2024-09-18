Сегодня, 18 сентября, пройдут игры 4-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России.

Расписание матчей Кубка России 18 сентября (время — московское):

16:15. Группа D. «Акрон» — «Факел»;

19:00. Группа В. «Ростов» — «Оренбург»;

19:00. Группа С. ЦСКА — «Краснодар»;

21:15. Группа А. «Динамо» Махачкала — «Динамо» Москва.

В турнирной таблице группы А первое место занимает московский «Спартак», в группе В на первой строчке расположился столичный «Локомотив», в квартете С — «Краснодар», а в группе D — санкт-петербургский «Зенит».

Действующим обладателем Кубка России является «Зенит». В Суперфинале предыдущего розыгрыша команда Сергея Семака обыграла калининградскую «Балтику» со счётом 2:1.