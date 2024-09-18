Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Манчестер Сити — Интернационале. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Мор назвал фаворита матча ЦСКА — «Краснодар» в Кубке России

Мор назвал фаворита матча ЦСКА — «Краснодар» в Кубке России
Комментарии

Бывший футболист «Спартака» Эдуард Мор поделился ожиданиями от матча Фонбет Кубка России ЦСКА — «Краснодар». По его мнению, фаворитом этой встречи является армейский клуб, который будет играть дома. Напомним, встреча пройдёт сегодня, 18 сентября. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 19:00 мск.

Fonbet Кубок России . Группа C. 4-й тур
18 сентября 2024, среда. 19:00 МСК
ЦСКА
Москва
Не начался
Краснодар
Краснодар
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Я бы не сказал, что у ЦСКА есть какие‑то определённые проблемы в матчах с «Краснодаром». Да, армейцам тяжело с этой командой на выезде, но всё, что касается игр в Москве, — проблем нет. В прошлом году они смогли дома победить. Да, есть большая разница в том, где команды играют, в Москве или в Краснодаре. Но сейчас встреча состоится в Москве, и я вижу армейцев в качестве фаворитов», — сказал Мор в эфире телеканала «Матч ТВ».

Материалы по теме
ЦСКА — «Краснодар». Третья попытка Николича
ЦСКА — «Краснодар». Третья попытка Николича
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android