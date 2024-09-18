Мор назвал фаворита матча ЦСКА — «Краснодар» в Кубке России

Бывший футболист «Спартака» Эдуард Мор поделился ожиданиями от матча Фонбет Кубка России ЦСКА — «Краснодар». По его мнению, фаворитом этой встречи является армейский клуб, который будет играть дома. Напомним, встреча пройдёт сегодня, 18 сентября. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 19:00 мск.

«Я бы не сказал, что у ЦСКА есть какие‑то определённые проблемы в матчах с «Краснодаром». Да, армейцам тяжело с этой командой на выезде, но всё, что касается игр в Москве, — проблем нет. В прошлом году они смогли дома победить. Да, есть большая разница в том, где команды играют, в Москве или в Краснодаре. Но сейчас встреча состоится в Москве, и я вижу армейцев в качестве фаворитов», — сказал Мор в эфире телеканала «Матч ТВ».