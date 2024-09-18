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ЦСКА — «Краснодар»: во сколько начало матча Кубка России, где смотреть трансляцию

ЦСКА — «Краснодар»: во сколько начало матча Кубка России, где смотреть трансляцию
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Сегодня, 18 сентября, в матче 4-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России встретятся московский ЦСКА и «Краснодар». Команды будут играть на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве. Матч обслужит бригада арбитров во главе с Сергеем Чебаном (Москва). Начало игры — в 19:00 мск. В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч ТВ». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Fonbet Кубок России . Группа C. 4-й тур
18 сентября 2024, среда. 19:00 МСК
ЦСКА
Москва
Не начался
Краснодар
Краснодар
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Краснодар» занимает первое место в турнирной таблице группы С. Команда набрала девять очков за три игры. ЦСКА (5) находится на второй строчке.

Действующим обладателем Кубка России является санкт-петербургский «Зенит», который в Суперфинале обыграл калининградскую «Балтику» (2:1).

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