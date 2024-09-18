«Болонья» — «Шахтёр»: во сколько начало матча Лиги чемпионов, где смотреть трансляцию

Сегодня, 18 сентября, в матче 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов встретятся итальянская «Болонья» и украинский «Шахтёр». Команды будут играть на стадионе «Ренато Далль'Ара» в Болонье (Италия). Матч обслужит бригада арбитров во главе с Рохитом Сагги (Норвегия). Начало игры — в 19:45 мск. В прямом эфире встречу покажет видеосервис Okko. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

По итогам восьми туров будет сформирована таблица из 36 клубов. Так определятся топ-8 команд, которые сразу отправятся в 1/8 финала, а клубы с 9-го по 24-е место проведут стыковые матчи за право попасть в 1/8 финала.