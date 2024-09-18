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Роберто Фернандес: в начале сезона у меня была травма, но сейчас я набираю форму

Роберто Фернандес: в начале сезона у меня была травма, но сейчас я набираю форму
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Парагвайский защитник московского «Динамо» Роберто Фернандес высказался о своём состоянии после травмы. Он сообщил, что набирает форму и старается улучшать свои кондиции. Также футболист назвал цель своей команды — соревноваться за лидирующие позиции.

«К сожалению, в начале сезона у меня была травма. Потом через какое-то время ещё одна. Сейчас же я набираю форму и стараюсь становиться лучше.

Хочу совершенствоваться в каждом матче, на каждой тренировке. Говоря о целях команды — будем и дальше сражаться за лидирующие позиции», — сказал Фернандес в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

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