Роберто Фернандес: в начале сезона у меня была травма, но сейчас я набираю форму

Парагвайский защитник московского «Динамо» Роберто Фернандес высказался о своём состоянии после травмы. Он сообщил, что набирает форму и старается улучшать свои кондиции. Также футболист назвал цель своей команды — соревноваться за лидирующие позиции.

«К сожалению, в начале сезона у меня была травма. Потом через какое-то время ещё одна. Сейчас же я набираю форму и стараюсь становиться лучше.

Хочу совершенствоваться в каждом матче, на каждой тренировке. Говоря о целях команды — будем и дальше сражаться за лидирующие позиции», — сказал Фернандес в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.