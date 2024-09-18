«Ливерпуль» был лучше». Тренер «Милана» Фонсека — о матче Лиги чемпионов

Главный тренер итальянского «Милана» Паулу Фонсека прокомментировал поражение в матче 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов с английским «Ливерпулем» (1:3).

«Мы хорошо начали, но затем пропустили два гола при стандартных положениях, и они изменили игру. Нельзя допускать ошибок в таких матчах.

Не думаю, что нам не хватало правильного настроя. Я считаю, мы хорошо начали, но, пропустив, команда потеряла равновесие и начала совершать ошибки, которые имеют решающее значение в игре с такой командой, как «Ливерпуль». Должен сказать, что «Ливерпуль» был лучше», — приводит слова Фонсеки официальный сайт УЕФА со ссылкой на Sky Sport.