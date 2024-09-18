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«Ливерпуль» был лучше». Тренер «Милана» Фонсека — о матче Лиги чемпионов

«Ливерпуль» был лучше». Тренер «Милана» Фонсека — о матче Лиги чемпионов
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Главный тренер итальянского «Милана» Паулу Фонсека прокомментировал поражение в матче 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов с английским «Ливерпулем» (1:3).

Лига чемпионов . Общий этап. 1-й тур
17 сентября 2024, вторник. 22:00 МСК
Милан
Милан, Италия
Окончен
1 : 3
Ливерпуль
Ливерпуль, Англия
1:0 Пулишич – 3'     1:1 Конате – 23'     1:2 ван Дейк – 41'     1:3 Собослаи – 67'    

«Мы хорошо начали, но затем пропустили два гола при стандартных положениях, и они изменили игру. Нельзя допускать ошибок в таких матчах.

Не думаю, что нам не хватало правильного настроя. Я считаю, мы хорошо начали, но, пропустив, команда потеряла равновесие и начала совершать ошибки, которые имеют решающее значение в игре с такой командой, как «Ливерпуль». Должен сказать, что «Ливерпуль» был лучше», — приводит слова Фонсеки официальный сайт УЕФА со ссылкой на Sky Sport.

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