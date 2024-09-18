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Гришин: при хорошей поддержке у ЦСКА будет топовая игра в матче с «Краснодаром»

Гришин: при хорошей поддержке у ЦСКА будет топовая игра в матче с «Краснодаром»
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Бывший футболист московского ЦСКА Александр Гришин поделился ожиданиями от матча Фонбет Кубка России, в котором армейцы встретятся с «Краснодаром». Напомним, встреча пройдёт сегодня, 18 сентября. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 19:00 мск.

Fonbet Кубок России . Группа C. 4-й тур
18 сентября 2024, среда. 19:00 МСК
ЦСКА
Москва
Не начался
Краснодар
Краснодар
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«ЦСКА прибавляет от игры к игре и показывает неплохой футбол в центре поля. Если смотреть стратегически, то ЦСКА надо обыгрывать «Краснодар» в Кубке, чтобы обогнать «быков» и на следующей стадии не встречаться с хорошим соперником. Но какая-то ротация произойдёт, ведь потом будет игра с «Рубином». Если тренер грамотно ротирует состав, то игра через три дня — идеальный график. В команде не 11 футболистов, а больше 20 и каждый должен хотеть попасть в состав.

Будет интересная игра с «Краснодаром», потому что клуб прививает атакующий футбол и не будет активен в обороне. А ЦСКА будет играть дома и команде нужна только победа. Думаю, будет такая же напряжённая игра, как в первых двух матчах. Тем более это Кубок, на эту игру придут активные фанаты ЦСКА, которые соскучились по матчам. При хорошей поддержке будет топовая игра со стороны ЦСКА», — сказал Гришин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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