«Различий не так уж и много». Ван Дейк — о работе со Слотом в «Ливерпуле»

Капитан английского «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк прокомментировал победу в матче 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов с итальянским «Миланом» (3:1), а также высказался о работе с главным тренером Арне Слотом.

«Очень горжусь, что после тяжелого начала 50-го матча мною добыты гол и победа на «Сан-Сиро». То, как мы после такого начала сыграли, было незаурядно.

Новый тренер пришёл со своими идеями. Порой были небольшие, едва заметные изменения во владении мячом и в расстановке. Различий не так уж и много. С Юргеном Клоппом у нас были потрясающие времена. И, надеюсь, таким же потрясающим будет опыт работы с Арне Слотом», — приводит слова ван Дейка официальный сайт УЕФА со ссылкой на Prime Video Sport.