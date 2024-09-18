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«Различий не так уж и много». Ван Дейк — о работе со Слотом в «Ливерпуле»

«Различий не так уж и много». Ван Дейк — о работе со Слотом в «Ливерпуле»
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Капитан английского «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк прокомментировал победу в матче 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов с итальянским «Миланом» (3:1), а также высказался о работе с главным тренером Арне Слотом.

Лига чемпионов . Общий этап. 1-й тур
17 сентября 2024, вторник. 22:00 МСК
Милан
Милан, Италия
Окончен
1 : 3
Ливерпуль
Ливерпуль, Англия
1:0 Пулишич – 3'     1:1 Конате – 23'     1:2 ван Дейк – 41'     1:3 Собослаи – 67'    

«Очень горжусь, что после тяжелого начала 50-го матча мною добыты гол и победа на «Сан-Сиро». То, как мы после такого начала сыграли, было незаурядно.

Новый тренер пришёл со своими идеями. Порой были небольшие, едва заметные изменения во владении мячом и в расстановке. Различий не так уж и много. С Юргеном Клоппом у нас были потрясающие времена. И, надеюсь, таким же потрясающим будет опыт работы с Арне Слотом», — приводит слова ван Дейка официальный сайт УЕФА со ссылкой на Prime Video Sport.

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