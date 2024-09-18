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«Рома» объявила об увольнении тренера Де Росси

«Рома» объявила об увольнении тренера Де Росси
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Итальянский специалист Даниэле Де Росси покинул пост главного тренера «Ромы». Об этом сообщил официальный сайт клуба.

«Рома» сообщает, что освободила Даниэле Де Росси от должности главного тренера первой команды.
Решение клуба принято в интересах команды, чтобы иметь возможность оперативно возобновить желаемый путь в то время, когда сезон всё ещё находится в самом начале.

Большое спасибо Даниэле за работу, проделанную в эти месяцы со страстью и преданностью», — написано в заявлении клуба.

«Рома» занимает 16-е место в турнирной таблице чемпионата Италии сезона-2024/2025. Команда набрала три очка за четыре матча.

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