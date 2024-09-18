Канчельскис: фавориты ЛЧ — «Реал» и «Ман Сити», но мы помним победы «Аякса» и «Црвены»

Бывший футболист сборной России Андрей Канчельскис назвал фаворитов нового розыгрыша Лиги чемпионов УЕФА. Он выделил четыре клуба — «Реал», «Манчестер Сити», «Барселона» и «Ювентус».

«Фавориты Лиги чемпионов, как всегда, те, кто уже имеет опыт побед и игр на поздних стадиях турнира. Это, конечно, «Реал» Мадрид, «Манчестер Сити», «Барселона», «Ювентус». Эти команды, которые постоянно доходят до полуфинала-финала, имеют больше шансов. Но бывают и исключения — помним «Аякс», «Црвену Звезду», «Олимпиакос». «Боруссия» в прошлом сезоне неожиданно дошла до финала. Может, подключатся и «ПСЖ», «Интер». Не исключаю, что одна команда, от которой ничего не ожидают, может выстрелить», — сказал Канчельскис в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.