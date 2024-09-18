Вратарь «Ростова» Одоевский ответил на вопрос о работе с тренером Кафановым

Голкипер «Ростова» Даниил Одоевский высказался о работе с тренером вратарей Виталием Кафановым.

«Как мне работается с Кафановым? Классно. Он серьёзно относится к малейшим деталям. Я даже не задумывался, насколько маленьким. Предполагал, что они есть, но здесь пока ты каждую мелочь не отточишь, мы не закончим упражнение», — приводит слова Одоевского «РБ Спорт».

В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги 21-летний Даниил Одоевский провёл три матча. Также на его счету две игры в Фонбет Кубке России.

«Ростов» занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата России. Команда набрала 11 очков за восемь матчей.