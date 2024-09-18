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Тренер «Торпедо» Кононов рассказал о встрече с Ари

Тренер «Торпедо» Кононов рассказал о встрече с Ари
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Главный тренер московского «Торпедо» Олег Кононов рассказал о встрече с бразильским футболистом Ари. В понедельник, 16 сентября, «Торпедо» обыграло калининградскую «Балтику» в матче 10-го тура Мелбет Первой лиги со счётом 2:1.

Россия — Мелбет Первая лига . 10-й тур
16 сентября 2024, понедельник. 19:30 МСК
Торпедо М
Москва
Окончен
2 : 1
Балтика
Калининград
1:0 Нетфуллин – 43'     1:1 Лисакович – 53'     2:1 Максимов – 63'    

— На матч приходил Ари, с которым вы работали в «Краснодаре». Просто общение или что-то по сотрудничеству?
— Он не только на игре был сегодня, приходил к нам на тренировку, играли в футбол тренерским составом. Поговорили о футболе, о жизни. Он работает у себя в Бразилии, он президент клуба, говорит, что есть достаточно много неплохих молодых ребят. Пригласил его на футбол, Ари с удовольствием пришёл, — приводит слова Кононова «РБ Спорт».

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