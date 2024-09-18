Тренер «Торпедо» Кононов рассказал о встрече с Ари

Главный тренер московского «Торпедо» Олег Кононов рассказал о встрече с бразильским футболистом Ари. В понедельник, 16 сентября, «Торпедо» обыграло калининградскую «Балтику» в матче 10-го тура Мелбет Первой лиги со счётом 2:1.

— На матч приходил Ари, с которым вы работали в «Краснодаре». Просто общение или что-то по сотрудничеству?

— Он не только на игре был сегодня, приходил к нам на тренировку, играли в футбол тренерским составом. Поговорили о футболе, о жизни. Он работает у себя в Бразилии, он президент клуба, говорит, что есть достаточно много неплохих молодых ребят. Пригласил его на футбол, Ари с удовольствием пришёл, — приводит слова Кононова «РБ Спорт».