Исторический рекорд Лиги чемпионов — в видеообзоре матча «Бавария» — «Динамо» Загреб

Во вторник, 17 сентября, состоялся матч 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона-2024/2025, в котором встречались мюнхенская «Бавария» и загребское «Динамо». Команды играли на стадионе «Арена Мюнхен» в Мюнхене (Германия). В качестве главного арбитра встречи выступил Хуан Мартинес Мунуэра из Испании. Матч закончился со счётом 9:2 в пользу хозяев.

«Бавария» установила рекорд Лиги чемпионов, забив девять голов в одном матче. Ранее такое не удавалось никому.

Видеообзор матча «Бавария» — «Динамо» Загреб:

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Отметим, что покер в составе «Баварии» оформил британский нападающий Гарри Кейн. Три из четырёх голов он забил с пенальти.