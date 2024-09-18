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Исторический рекорд Лиги чемпионов — в видеообзоре матча «Бавария» — «Динамо» Загреб

Исторический рекорд Лиги чемпионов — в видеообзоре матча «Бавария» — «Динамо» Загреб
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Во вторник, 17 сентября, состоялся матч 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона-2024/2025, в котором встречались мюнхенская «Бавария» и загребское «Динамо». Команды играли на стадионе «Арена Мюнхен» в Мюнхене (Германия). В качестве главного арбитра встречи выступил Хуан Мартинес Мунуэра из Испании. Матч закончился со счётом 9:2 в пользу хозяев.

«Бавария» установила рекорд Лиги чемпионов, забив девять голов в одном матче. Ранее такое не удавалось никому.

Видеообзор матча «Бавария» — «Динамо» Загреб:

Права на трансляции Лиги чемпионов в России принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.

Отметим, что покер в составе «Баварии» оформил британский нападающий Гарри Кейн. Три из четырёх голов он забил с пенальти.

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