Игрок «Милана» Мората прокомментировал поражение в матче ЛЧ с «Ливерпулем»

Нападающий итальянского «Милана» Альваро Мората высказался о матче 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов с английским «Ливерпулем» со счётом 1:3.

«Начали мы хорошо, но перенести два гола, пропущенных при стандартных положениях, было тяжело. Предстоит много работать.

Нам нужно лучше реагировать на трудные ситуации. Против таких команд любая мелочь может иметь весомое значение», — приводит слова Мораты официальный сайт УЕФА со ссылкой на Sky Sport.

На третьей минуте счёт открыл полузащитник «Милана» Кристиан Пулишич. В составе «Ливерпуля» отличились Ибраима Конате, Вирджил ван Дейк и Доминик Собослаи.