Алдонин объяснил, за счёт чего ЦСКА может обыграть «Краснодар» в Кубке России

Российский тренер Евгений Алдонин поделился ожиданиями от матча Фонбет Кубка России ЦСКА — «Краснодар». Встреча состоится сегодня, 18 сентября. Начало игры — в 19:00 мск.

«Если у ЦСКА будет оптимальный состав, то за счёт организованной игры в атаке и обороне вполне реально обыграть «Краснодар» дома. Да и в выездном матче в Кубке после замен во втором тайме игровое преимущество перешло под контроль ЦСКА.

«Краснодар» вкатился в сезон. Начало было не очень уверенным. Надо понимать, какие задачи у команды. Когда она теряет очки, начинают говорить о сомнениях в работе тренера и так далее. Понятно, что чем выше амбиции команды, тем больше требований к результату», — сказал Алдонин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.