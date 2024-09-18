Видеообзор матча Лиги чемпионов «Милан» — «Ливерпуль»

Накануне состоялся матч 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона-2024/2025, в котором встречались итальянский «Милан» и английский «Ливерпуль». Команды играли на стадионе «Сан-Сиро (Джузеппе Меацца)» в Милане (Италия). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Эспеном Эскосом (Норвегия). «Ливерпуль» одержал победу со счётом 3:1.

Видеообзор матча:

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На третьей минуте счёт в матче открыл полузащитник «Милана» Кристиан Пулишич. Затем на 23-й минуте ответный мяч «Ливерпуля» забил защитник Ибраима Конате. На 41-й минуте защитник Вирджил ван Дейк вывел гостей вперёд. Увеличил преимущество «красных» на 67-й минуте Доминик Собослаи.