Полузащитник «Балтики» Тигран Аванесян: уверен, мы выйдем в РПЛ

Полузащитник калининградской «Балтики» Тигран Аванесян оценил перспективы команды в текущем сезоне Мелбет Первой лиги.

«Первая лига — непростой чемпионат. Если кто-то думал, что тут можно пройти на одной ноге, то это не так. Не знаю, была ли у партнёров по команде недооценка Первой лиги, ведь в чужую голову не залезешь. Но нам всё по силам, впереди много игр и у нас всё будет хорошо. Первая лига — длинный марафон, где важно, как ты будешь выступать в долгую. Многие команды ставят задачу пойти на повышение, но я уверен, мы выйдем в РПЛ», — сказал Аванесян в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

«Балтика» занимает четвёртое место в турнирной таблице Первой лиги сезона-2024/2025. Команда набрала 16 очков за 10 матчей.