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АЕК подтвердил переход экс-форварда «МЮ» Марсьяля

АЕК подтвердил переход экс-форварда «МЮ» Марсьяля
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Греческий АЕК в социальной сети Х (ранее Twitter) анонсировал прибытие французского нападающего Антони Марсьяля.

«Волшебник прибывает! Встречаем в аэропорту!» — написано в заявлении клуба.

Ранее сообщалось, что Антони Марсьяль перейдёт в АЕК в качестве свободного агента. Срок его контракта с клубом будет рассчитан до 2027 года.

28-летний Антони Марсьяль объявил об уходе из «Манчестер Юнайтед» в конце мая 2024 года. Он выступал за английский клуб с 2015 года. В сезоне-2023/2024 английской Премьер-лиги Марсьяль провёл 13 матчей, в которых отметился одним забитым мячом. Также на его счету четыре игры и одна голевая передача в Лиге чемпионов.

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