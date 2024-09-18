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Созин: накажут ли «Зенит» за крики о Соболеве? За заряд «позор футбола» клубы РПЛ штрафуют

Созин: накажут ли «Зенит» за крики о Соболеве? За заряд «позор футбола» клубы РПЛ штрафуют
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Футбольный эксперт Андрей Созин ответил на вопрос об оскорблениях фанатов «Зенита» в адрес новичка команды Александра Соболева.

«Реакция Семака на оскорбительные заряды фанатов «Зенита» против Соболева меня не удивила. Он всегда отвечает грамотно, человек политически подкован – редко услышишь от Сергей Богдановича резкие слова. Но интересен другой момент – ЦСКА сейчас штрафуют за заряд про «Зенит» – позор российского футбола». Накажут ли «Зенит» за крики о Соболеве? За заряд «позор футбола» штрафуют почти все клубы РПЛ. И тут должна быть последовательность. В трансляции нецензурные скандирования в адрес Соболева было хорошо слышно, и если делегат матча их не расслышал – можно пересмотреть игру», — сказал Созин в беседе с корреспондентом «Чемпионата».

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