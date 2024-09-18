«У меня своё мнение на этот счёт». Агент Сулейманова — о конкуренции с Воробьёвым в «Локо»

Агент Вадим Шпинёв, представляющий интересы нападающего московского «Локомотива» Тимура Сулейманова, высказался о количестве игрового времени футболиста.

«Если будет играть Сулейманов — то и голы будут. Пока больше играет другой нападающий, которого считают основным сейчас. Они вправе так считать, но у меня своё мнение на этот счёт.

У Тимура защищённый контракт, он работает и трудится. Если бы у него были вопросы, он бы не надевал капитанскую повязку. Есть определённая удрученность и озабоченность, что не получается забивать так, как это бывало раньше. Но он трудится и пашет! Отношение к Лёше Батракову я понимаю, а вот отношение к Сулейманову — нет.

Я общался с руководством «Локомотива». Они считают, что переход Воробьёва — это очень удачный трансфер, современный и модный нападающий под номером 10. Если это так, то о чём говорить?» — приводит слова Шпинёва Metaratings.

В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги 24-летний Тимур Сулейманов провёл восемь матчей. Результативными действиями нападающий не отметился. Также на его счету три матча и четыре гола в Фонбет Кубке России.