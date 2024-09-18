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Матвей Сафонов попал в заявку «ПСЖ» на первый матч Лиги чемпионов, Доннарумма — нет

Матвей Сафонов попал в заявку «ПСЖ» на первый матч Лиги чемпионов, Доннарумма — нет
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Российский голкипер французского «Пари Сен-Жермен» Матвей Сафонов попал в заявку команды на матч 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов с испанской «Жироной». Об этом сообщила пресс-служба «Пари Сен-Жермен» в социальной сети Х (ранее Twitter).

Лига чемпионов . Общий этап. 1-й тур
18 сентября 2024, среда. 22:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Не начался
Жирона
Жирона, Испания
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Отметим, что его конкурент по вратарской позиции Джанлуиджи Доннарумма в списке не значится. Ранее сообщалось, что Матвей Сафонов может дебютировать за «Пари Сен-Жермен» из-за повреждения Доннаруммы.

Встреча «Пари Сен-Жермен» и «Жироны» состоится сегодня, 18 сентября. Команды будут играть на стадионе «Парк де Пренс» в Париже (Франция). Начало матча — в 22:00 мск.

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