Созин: с оскорблениями фанатов «Зенита» Соболев повёл себя по-мужски, он выдержит

Футбольный эксперт Андрей Созин ответил на вопрос об оскорбительных кричалках фанатов «Зенита» в адрес новичка команды Александра Соболева. По мнению Созина, футболист повёл себя по-мужски, сделав вид, что не обратил внимания на оскорбления с трибун.

«Соболев на вопрос о зарядах против него ответил грамотно — поблагодарил и сделал вид, что ничего плохого не слышал. Конечно, на поле всё прекрасно слышно, и Соболев — не глупый и не глухой человек. Но в ситуации с оскорблениями он повёл себя по-мужски. Посмотрим, надолго ли и его, и болельщиков «Зенита» здесь хватит. Александр человек стрессоустойчивый. Он выдержит», — сказал Созин в беседе с корреспондентом «Чемпионата».