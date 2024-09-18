Игрок «Балтики» Аванесян: Талалаев — требовательный тренер со своими принципами

Полузащитник калининградской «Балтики» Тигран Аванесян высказался о работе с главным тренером Андреем Талалаевым.

«Талалаев — хороший и требовательный тренер со своими принципами. Думаю, у нас всё получится и всё сработает, ведь он опытный тренер», — сказал Аванесян в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

«Балтика» занимает четвёртое место в турнирной таблице Мелбет Первой лиги сезона-2024/2025. Команда набрала 16 очков за 10 матчей. На первой строчке располагается тульский «Арсенал», который заработал 22 очка за аналогичное количество игр. В ближайшем туре «Балтика» встретится с «Арсеналом» 21 сентября.