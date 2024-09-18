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Видеообзор победы «Ювентуса» в матче Лиги чемпионов с ПСВ

Видеообзор победы «Ювентуса» в матче Лиги чемпионов с ПСВ
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18 сентября состоялся матч 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона-2024/2025, в котором встречались итальянский «Ювентус» и нидерландский ПСВ. Команды играли на стадионе «Альянц» в Турине (Италия). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Алехандро Эрнандесом (Испания). Матч закончился победой хозяев со счётом 3:1.

Видеообзор матча «Ювентус» — ПСВ:

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На 21-й минуте атакующий полузащитник итальянской команды Кенан Йылдыз открыл счёт во встрече. На 27-й минуте полузащитник Уэстон Маккенни укрепил преимущество хозяев. На 52-й минуте нападающий «Ювентуса» Николас Гонсалес довёл счёт до разгромного. Однако на 90+3-й минуте полузащитник ПСВ Исмаэль Сайбари отыграл один мяч.

В следующем туре Лиги чемпионов итальянский клуб встретится с «РБ Лейпциг». Матч состоится 2 октября. ПСВ во 2-м туре общего этапа данного соревнования сыграет со «Спортингом». Встреча пройдёт 1 октября.

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