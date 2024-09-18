Червиченко: у тренера должна быть злость, а Мусаев слишком плюшевый, чтобы стать чемпионом

Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко оценил перспективы «Краснодара» в текущем сезоне чемпионата России.

«У «Краснодара» хороший состав. Галицкий постоянно усиливает команду. Плюс Мусаеву повезло, что Кордоба не слишком сильно выпендривается, что может уйти. Я бы не обольщался. Это разве впервые, когда «Краснодар» находится на верху, а в конце всё теряет? Это можно назвать сложившейся традицией. Лучше бы хуже выступали в начале сезона, а потом набирали в конце.

У меня есть уверенность, что Мусаев — не тот специалист, который способен железной хваткой довести команду до чемпионства. Может, неплохо разбирается в футболе, но для чемпионства у тренера должна быть харизма. Придумали, что Станкович — дракон. Вот и тренер должен быть таким тигром, львом. У него должны быть злость, характер, а Мусаев слишком плюшевый, чтобы стать чемпионом», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.