«Престон» выиграл у «Фулхэма» в самой длинной серии пенальти в истории Кубка лиги в Англии
Поделиться
Во вторник, 17 сентября, состоялся матч третьего раунда Кубка английской лиги, в котором встречались «Престон Норт Энд» и «Фулхэм». Команды играли на стадионе «Дипдейл» в Престоне (Англия). Основное время завершилось вничью — 1:1. «Престон» одержал победу в самой длинной серии пенальти в истории Кубка английской лиги — 16:15. Об этом сообщил ESPN UK.
Англия — Кубок лиги . 3-й раунд
17 сентября 2024, вторник. 21:45 МСК
Престон Норт Энд
Престон
Окончен
1 : 1
16 : 15
Фулхэм
Лондон
1:0 Ледсон – 35' 1:1 Нелсон – 61'
На 35-й минуте счёт открыл полузащитник «Престона» Райан Ледсон. На 61-й минуте нападающий Рейсс Нелсон забил ответный мяч «Фулхэма». Для выявления победителя в серии пенальти командам потребовалось 34 удара. Футболисты «Престона» оказались точнее — 16:15.
Комментарии
- 18 сентября 2024
-
13:12
-
13:00
-
12:48
-
12:30
-
12:27
-
12:15
-
12:12
-
12:00
-
11:58
-
11:55
-
11:51
-
11:28
-
11:26
-
11:24
-
11:10
-
11:10
-
11:04
-
11:00
-
10:55
-
10:48
-
10:45
-
10:40
-
10:39
-
10:20
-
10:15
-
10:03
-
10:00
-
10:00
-
09:56
-
09:55
-
09:50
-
09:40
-
09:34
-
09:30
-
09:20