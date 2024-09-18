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«Престон» выиграл у «Фулхэма» в самой длинной серии пенальти в истории Кубка лиги в Англии

«Престон» выиграл у «Фулхэма» в самой длинной серии пенальти в истории Кубка лиги в Англии
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Во вторник, 17 сентября, состоялся матч третьего раунда Кубка английской лиги, в котором встречались «Престон Норт Энд» и «Фулхэм». Команды играли на стадионе «Дипдейл» в Престоне (Англия). Основное время завершилось вничью — 1:1. «Престон» одержал победу в самой длинной серии пенальти в истории Кубка английской лиги — 16:15. Об этом сообщил ESPN UK.

Англия — Кубок лиги . 3-й раунд
17 сентября 2024, вторник. 21:45 МСК
Престон Норт Энд
Престон
Окончен
1 : 1
16 : 15
Фулхэм
Лондон
1:0 Ледсон – 35'     1:1 Нелсон – 61'    

На 35-й минуте счёт открыл полузащитник «Престона» Райан Ледсон. На 61-й минуте нападающий Рейсс Нелсон забил ответный мяч «Фулхэма». Для выявления победителя в серии пенальти командам потребовалось 34 удара. Футболисты «Престона» оказались точнее — 16:15.

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