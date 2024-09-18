«Престон» выиграл у «Фулхэма» в самой длинной серии пенальти в истории Кубка лиги в Англии

Во вторник, 17 сентября, состоялся матч третьего раунда Кубка английской лиги, в котором встречались «Престон Норт Энд» и «Фулхэм». Команды играли на стадионе «Дипдейл» в Престоне (Англия). Основное время завершилось вничью — 1:1. «Престон» одержал победу в самой длинной серии пенальти в истории Кубка английской лиги — 16:15. Об этом сообщил ESPN UK.

На 35-й минуте счёт открыл полузащитник «Престона» Райан Ледсон. На 61-й минуте нападающий Рейсс Нелсон забил ответный мяч «Фулхэма». Для выявления победителя в серии пенальти командам потребовалось 34 удара. Футболисты «Престона» оказались точнее — 16:15.