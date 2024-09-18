Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Манчестер Сити — Интернационале. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Видеообзор матча Лиги чемпионов «Спортинг» — «Лилль»

Видеообзор матча Лиги чемпионов «Спортинг» — «Лилль»
Комментарии

Накануне состоялся матч 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона-2024/2025, в котором встречались португальский «Спортинг» и французский «Лилль». Команды играли на стадионе «Жозе Алваладе» в Лиссабоне (Португалия). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Донатасом Румшасом (Литва). «Спортинг» одержал победу со счётом 2:0.

Видеообзор матча «Спортинг» — «Лилль»:

Права на трансляции Лиги чемпионов в России принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.

На 38-й минуте счёт в матче открыл нападающий «Спортинга» Виктор Дьёкереш. Затем на 40-й минуте произошло удаление игрока «Лилля» Анхеля Гомеса. Окончательный результат в игре установил защитник Зено Дебаст — 2:0.

Материалы по теме
Сафонов дебютирует за «ПСЖ» — и сразу в Лиге чемпионов! Соперник — сенсация Испании. LIVE
Live
Сафонов дебютирует за «ПСЖ» — и сразу в Лиге чемпионов! Соперник — сенсация Испании. LIVE
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android