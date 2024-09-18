Видеообзор матча Лиги чемпионов «Спортинг» — «Лилль»

Накануне состоялся матч 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона-2024/2025, в котором встречались португальский «Спортинг» и французский «Лилль». Команды играли на стадионе «Жозе Алваладе» в Лиссабоне (Португалия). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Донатасом Румшасом (Литва). «Спортинг» одержал победу со счётом 2:0.

Видеообзор матча «Спортинг» — «Лилль»:

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На 38-й минуте счёт в матче открыл нападающий «Спортинга» Виктор Дьёкереш. Затем на 40-й минуте произошло удаление игрока «Лилля» Анхеля Гомеса. Окончательный результат в игре установил защитник Зено Дебаст — 2:0.