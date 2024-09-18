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Игорь Колыванов: «Краснодар» точно будет бороться за чемпионство до конца

Игорь Колыванов: «Краснодар» точно будет бороться за чемпионство до конца
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Известный отечественный тренер Игорь Колыванов оценил турнирные перспективы «Краснодара». Он считает, что «быки» точно поборются за чемпионский титул в РПЛ.

«Краснодар» в Кубке и чемпионате играет хорошо. Не удивляют результаты. Они и в том году были хороши, а в этом сезоне команда возмужала. Ребята не боятся играть, коллектив хороший, есть взаимопонимание на поле. Стараются выполнять установки тренера. Отмечу, что в обороне стали аккуратнее играть, уже не так много пропускают. Молодцы! Время покажет, сможет ли Мусаев довести «Краснодар» до чемпионства. Точно будут бороться до конца», — сказал Колыванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

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