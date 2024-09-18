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Сергеев ответил, повлиял ли трансфер Соболева на его уход из «Зенита»

Сергеев ответил, повлиял ли трансфер Соболева на его уход из «Зенита»
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Нападающий «Крыльев Советов» Иван Сергеев рассказал, когда принял решение уйти из «Зенита». Также он ответил на вопрос, связан ли трансферы Лусиано Гонду и Александра Соболева в стане сине-бело-голубых с его уходом из команды.

— В какой момент ты понял, что надо уходить из «Зенита»?
— Когда не играешь, начинаешь терять форму и навыки. Через матчи легче набирать кондиции. С уходом решилось уже под конец окна. С «Зенитом» разошелся тепло, пожелал всем удачи.

— Трансферы нападающих — Соболева и Гонду — повлияли на твой уход?
— Мне об этом не говорили, не лезу в эти дела. Решал только свои вопросы. Рад, что вернулся в «Крылья», — приводит слова Сергеева Sport24.

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