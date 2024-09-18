Кононов заявил, что в «Спартаке» пытались от него избавиться за деньги

Бывший главный тренер «Спартака» Олег Кононов поделился воспоминаниями о работе в московском клубе. Также он ответил на вопрос об уходе с тренерского мостика красно-белых. По словам Кононова, в клубе пытались от него избавиться за деньги.

— С какой мыслью вспоминаете период работы в «Спартаке»?

— Мне всё нравилось. Была хорошая работа, хороший отрезок — команда была на девятом месте, мы вывели на пятое и попали в Лигу Европы. Бились до конца за третье-четвертое места, но в концовке упустили победу в игре с «Оренбургом» и остались пятыми. Потом пошло перестроение команды, а для этого нужно время.

— Нет ли у вас мысли, что с этим перестроением менеджмент тогда вас подставил?

— У меня не то что мысли. Я знаю, кто этим занимался. Знаю даже суммы, которые давали кое-кому, чтобы меня не было в клубе, — приводит слова Кононова «РБ Спорт».

Напомним, Кононов работал со «Спартаком» с 2018 по 2019 год. По некоторым опросам болельщиков, он был признан худшим тренером в истории красно-белых. Под его руководством клуб занял пятое место в РПЛ.