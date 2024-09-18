Видеообзор разгромной победы «Астон Виллы» в матче Лиги чемпионов с «Янг Бойз»

Накануне состоялся матч 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона-2024/2025, в котором встречались швейцарский «Янг Бойз» и английская «Астон Вилла». Команды играли на стадионе «Ванкдорф» в Берне (Швейцария). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Георги Кабаковым (Болгария). «Астон Вилла» одержала победу со счётом 3:0.

Видеообзор матча:

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На 27-й минуте счёт в матче открыл полузащитник «Астон Виллы» Юри Тилеманс, пробив в нижний угол ворот. Затем увеличил преимущество английского клуба на 38-й минуте Джейкоб Рэмси. Окончательный счёт в игре на 86-й минуте установил хавбек Амаду Онана — 3:0.