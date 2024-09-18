Валерий Непомнящий: Скиллачи блистал на ЧМ-1990, удивлялся его жажде забивать

Известный отечественный тренер Валерий Непомнящий высказался о легендарном итальянском форварде Сальваторе Скиллачи. Ранее сегодня стало известно о смерти экс-футболиста сборной Италии после продолжительной борьбы с раком толстой кишки.

«Скиллачи, как и сборная Камеруна, ворвался в медиапространство перед чемпионатом мира — 1990. Он был игроком сборной, но до этого не блистал. А тут вдруг такое! Когда говорят о чемпионате мира того года, называют два открытия — Скиллачи и сборную Камеруна. Нас это роднит, хоть и не играли против Италии. Как сторонний наблюдатель удивлялся его жажде, старанию и желанию забивать. Этим он запомнился. Не скажу, что у него удалась карьера, но на чемпионате мира — 1990 он блистал», — сказал Непомнящий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.