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Тренер «Астон Виллы» Эмери посвятил победу в матче ЛЧ бывшему игроку, ушедшему из жизни

Тренер «Астон Виллы» Эмери посвятил победу в матче ЛЧ бывшему игроку, ушедшему из жизни
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Главный тренер «Астон Виллы» Унаи Эмери прокомментировал победу в матче 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов с «Янг Бойз» (3:0).

Лига чемпионов . Общий этап. 1-й тур
17 сентября 2024, вторник. 19:45 МСК
Янг Бойз
Берн, Швейцария
Окончен
0 : 3
Астон Вилла
Бирмингем, Англия
0:1 Тилеманс – 27'     0:2 Рэмси – 38'     0:3 Онана – 86'    

«Эта победа для Гэри Шоу (бывшего нападающего «Астон Виллы», который скончался на этой неделе в возрасте 63 лет. — Прим. «Чемпионата»).

На выезде всегда трудно, и наши матчи в прошлом сезоне это показали. Они начали давить в первые 15 минут, и нам пришлось приложить максимум усилий, чтобы изменить рисунок игры.

Самое важное — это процесс, который мы здесь проводим. Необходимо придумать что-то новое, и то, что мы придумали в прошлом году в Лиге конференций, было фантастическим, даже несмотря на то, что мы не дошли до финала — сейчас мы это дополняем», — приводит слова Эмери официальный сайт УЕФА со ссылкой на TNT Sports.

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