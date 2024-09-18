Тренер «Астон Виллы» Эмери посвятил победу в матче ЛЧ бывшему игроку, ушедшему из жизни

Главный тренер «Астон Виллы» Унаи Эмери прокомментировал победу в матче 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов с «Янг Бойз» (3:0).

«Эта победа для Гэри Шоу (бывшего нападающего «Астон Виллы», который скончался на этой неделе в возрасте 63 лет. — Прим. «Чемпионата»).

На выезде всегда трудно, и наши матчи в прошлом сезоне это показали. Они начали давить в первые 15 минут, и нам пришлось приложить максимум усилий, чтобы изменить рисунок игры.

Самое важное — это процесс, который мы здесь проводим. Необходимо придумать что-то новое, и то, что мы придумали в прошлом году в Лиге конференций, было фантастическим, даже несмотря на то, что мы не дошли до финала — сейчас мы это дополняем», — приводит слова Эмери официальный сайт УЕФА со ссылкой на TNT Sports.