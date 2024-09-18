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Массимо Каррера отреагировал на смерть лучшего бомбардира ЧМ-1990 Скиллачи

Массимо Каррера отреагировал на смерть лучшего бомбардира ЧМ-1990 Скиллачи
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Бывший главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера высказался об итальянском футболисте Сальваторе Скиллачи, ушедшем из жизни в возрасте 59 лет.

«Скиллачи был отличным игроком, обладающим важными качествами. Но в первую очередь он был серьёзным и очень хорошим человеком», — сказал Каррера в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Сальваторе Скиллачи завершил карьеру в 1997 году. Он выступал за такие итальянские топ-клубы, как «Ювентус» и «Интер». На чемпионате мира 1990 года Сальваторе Скиллачи стал лучшим бомбардиром и обладателем бронзовых медалей в составе сборной Италии.

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