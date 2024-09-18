Ерохин: Соболев будет прибавлять, помогать «Зениту»

Полузащитник санкт-петербургского «Зенита» Александр Ерохин высказался о матче 4-го тура Фонбет Кубка России с казанским «Рубином» (2:0).

«Первые 15 минут нам не удались. В остальное время действовали неплохо — и в плане обороны, и в плане контроля мяча. Думаю, что победили закономерно. Были ещё моменты, чтобы забивать. «Рубин» только в начале матча смог что-то создать, потому что мы мало атаковали.

«Рубин» — в принципе, неуступчивая команда, всегда борется за каждый мяч, каждый эпизод. Важно было не проиграть борьбу, и в целом нам это удалось, за исключением первых минут.

Адаптация Соболева в «Зените»? Ну, он работает, набирает форму. Это только его первые матчи за «Зенит», он будет прибавлять, помогать команде», — приводит слова Ерохина «РБ Спорт».