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Ерохин: Соболев будет прибавлять, помогать «Зениту»

Ерохин: Соболев будет прибавлять, помогать «Зениту»
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Полузащитник санкт-петербургского «Зенита» Александр Ерохин высказался о матче 4-го тура Фонбет Кубка России с казанским «Рубином» (2:0).

Fonbet Кубок России . Группа D. 4-й тур
17 сентября 2024, вторник. 20:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
2 : 0
Рубин
Казань
1:0 Мантуан – 26'     2:0 Чистяков – 58'    

«Первые 15 минут нам не удались. В остальное время действовали неплохо — и в плане обороны, и в плане контроля мяча. Думаю, что победили закономерно. Были ещё моменты, чтобы забивать. «Рубин» только в начале матча смог что-то создать, потому что мы мало атаковали.

«Рубин» — в принципе, неуступчивая команда, всегда борется за каждый мяч, каждый эпизод. Важно было не проиграть борьбу, и в целом нам это удалось, за исключением первых минут.

Адаптация Соболева в «Зените»? Ну, он работает, набирает форму. Это только его первые матчи за «Зенит», он будет прибавлять, помогать команде», — приводит слова Ерохина «РБ Спорт».

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