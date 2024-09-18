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«Это не будет матч-реванш финала». Тренер «Интера» Индзаги — о встрече с «Ман Сити» в ЛЧ

«Это не будет матч-реванш финала». Тренер «Интера» Индзаги — о встрече с «Ман Сити» в ЛЧ
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Главный тренер итальянского «Интера» Симоне Индзаги поделился ожиданиями от матча 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов с английским «Манчестер Сити». Встреча состоится сегодня, 18 сентября. Начало игры — в 22:00 мск.

Лига чемпионов . Общий этап. 1-й тур
18 сентября 2024, среда. 22:00 МСК
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
Не начался
Интер М
Милан, Италия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Это не будет матч-реванш финала 2023 года, это была совсем другая история. Это будет наша первая игра в Лиге чемпионов, и мы хотим сделать всё, что в наших силах. Мы знаем, что это сильный соперник, один из лучших в мире. Нам нужно хорошо сыграть на обоих этапах, стараясь помогать друг другу. У них очень умелые игроки.

Мы понимаем, что сейчас не время для раскаяния. Я ни о чём не жалею после финала в Стамбуле – ребята отдали всё, что у них было. Конечно, мы были убиты горем, но именно отдельные эпизоды определили результат, как это часто бывает в футболе», — приводит слова Индзаги официальный сайт УЕФА.

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