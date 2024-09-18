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Каборе считает, что «Зенит» не заслужил стать чемпионом в прошлом сезоне

Каборе считает, что «Зенит» не заслужил стать чемпионом в прошлом сезоне
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Бывший буркинийский полузащитник «Краснодара» и «Динамо» Шарль Каборе считает, что «Зенит» не заслуживал стать чемпионом в прошлом сезоне Российской Премьер-Лиги. Футболист признался, что хотел бы отдать чемпионский титул «Краснодару».

«Динамо» уже было чемпионом в своей истории, а «Краснодар» — новичок российского футбола. Я хотел, чтобы «Краснодар» выиграл чемпионат. У Галицкого большие амбиции, он много работает. Если бы «Краснодар» выиграл РПЛ, это было бы первым титулом в истории клуба. Однако случилось так, что «Зенит» снова победил. Не думаю, что «Зенит» заслуживал стать чемпионом в прошлом сезоне», — приводит слова Каборе Metaratings.

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